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Итальянские дипломаты вернутся в Киев после Пасхи – глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 12:11
Итальянские дипломаты вернутся в Киев после Пасхи – глава МИД - Фото
Луиджи Ди Майо (фото - ЕРА)

После Пасхи в Киев вернутся итальянские дипломаты. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает La Repubblica.

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"После Пасхи итальянское посольство в Киеве вновь откроется, должна преобладать дипломатия мира", – сказал он.

Журналисты отметили, что с начала полномасштабного вторжения России итальянское представительство работало со Львова.

В последнее время Италия открыто выражает поддержку Украине. Например, премьер-министр Марио Драги заявил, что хочет, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Также после резни в Буче Рим объявил о высылке 30 российских дипломатов.

Президент Владимир Зеленский благодарил Италию за поддержку, когда перечислял друзей Украины в ЕС.

Марк Сировой
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