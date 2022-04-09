Итальянские дипломаты вернутся в Киев после Пасхи – глава МИД
09.04.2022, 12:11
Луиджи Ди Майо (фото - ЕРА)
После Пасхи в Киев вернутся итальянские дипломаты. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает La Repubblica.
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"После Пасхи итальянское посольство в Киеве вновь откроется, должна преобладать дипломатия мира", – сказал он.
Журналисты отметили, что с начала полномасштабного вторжения России итальянское представительство работало со Львова.
В последнее время Италия открыто выражает поддержку Украине. Например, премьер-министр Марио Драги заявил, что хочет, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Также после резни в Буче Рим объявил о высылке 30 российских дипломатов.
Президент Владимир Зеленский благодарил Италию за поддержку, когда перечислял друзей Украины в ЕС.
- Украинские войска освободили Киевскую область от российских оккупантов на стыке марта и апреля. Вчера столицу посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
- Также вчера в Киев приехал посол ЕС Матти Маасикас. С начала войны представительство ЕС работало в эвакуации в Польше.
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