Итоги первого тура выборов в Британии. Из гонки выбыли два кандидата
Во второй тур выборов нового лидера британских консерваторов и, соответственно, премьер-министра, прошли шесть кандидатов из восьми. Об этом сообщает The Guardian.
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Каждому кандидату нужно было заручиться максимальной поддержкой коллег по партии и набрать 30 голосов, чтобы продолжить гонку.
Два кандидата не набрали 30 голосов – из гонки выбыли канцлер Казначейства Надхим Захави (набрал 25 голосов) и экс-глава МИД Джереми Хант (18 голосов).
Осталось шесть кандидатов:
→ Риши Сунак, экс-канцлер Казначейства (88);
→ Пенни Мордаунт, младший министр по торговой политике (67);
→ Лиз Трасс, глава МИД (50);
→ Кеми Баденох, экс-министр по равенству и местному самоуправлению (40);
→ Том Тугендат, глава международного комитета Палаты общин (37);
→ Суэлла Браверман, генеральный прокурор Англии и Уэльса (32).
Следующие этапы голосования должны будут состояться в течение нескольких дней: число соискателей нужно сократить до двух. После этого около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября.
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