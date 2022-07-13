Итоги первого тура выборов в Британии. Из гонки выбыли два кандидата

Во второй тур выборов нового лидера британских консерваторов и, соответственно, премьер-министра, прошли шесть кандидатов из восьми. Об этом сообщает The Guardian.

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Каждому кандидату нужно было заручиться максимальной поддержкой коллег по партии и набрать 30 голосов, чтобы продолжить гонку.

Два кандидата не набрали 30 голосов – из гонки выбыли канцлер Казначейства Надхим Захави (набрал 25 голосов) и экс-глава МИД Джереми Хант (18 голосов).

Осталось шесть кандидатов:

→ Риши Сунак, экс-канцлер Казначейства (88);

→ Пенни Мордаунт, младший министр по торговой политике (67);

→ Лиз Трасс, глава МИД (50);

→ Кеми Баденох, экс-министр по равенству и местному самоуправлению (40);

→ Том Тугендат, глава международного комитета Палаты общин (37);

→ Суэлла Браверман, генеральный прокурор Англии и Уэльса (32).

Следующие этапы голосования должны будут состояться в течение нескольких дней: число соискателей нужно сократить до двух. После этого около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября.

11 июля глава МИД страны Лиз Трасс вступила в гонку за должность премьера и выпустила предвыборное видео: обещает "обеспечить" поражение Путина в Украине.

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Оксана Житнюк

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