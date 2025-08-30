Из Польши принудительно депортировали 15 украинцев из-за якобы угрозы нацбезопасности

По данным польских пограничников, депортированные украинцы "неоднократно были осуждены за преступления и правонарушения"

Из Польши принудительно депортировали 15 украинцев. Они якобы представляли опасность для общественного порядка, заявили в Пограничной службе.

По данным польских пограничников, депортированные украинцы неоднократно были осуждены за преступления и правонарушения.

В частности, из-за хранения наркотических и психотропных средств, краж, разбоев, подделок, управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также организации незаконного пересечения польской границы.

Один из высланных украинцев был в перечне людей, пребывание которых в Польше считается нежелательным.

Теперь всех депортированных также внесли в этот список. Также им запрещен повторный въезд в Польшу на срок от пяти до 10 лет.