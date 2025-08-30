Из Польши принудительно депортировали 15 украинцев из-за якобы угрозы нацбезопасности
Из Польши принудительно депортировали 15 украинцев. Они якобы представляли опасность для общественного порядка, заявили в Пограничной службе.
По данным польских пограничников, депортированные украинцы неоднократно были осуждены за преступления и правонарушения.
В частности, из-за хранения наркотических и психотропных средств, краж, разбоев, подделок, управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также организации незаконного пересечения польской границы.
Один из высланных украинцев был в перечне людей, пребывание которых в Польше считается нежелательным.
Теперь всех депортированных также внесли в этот список. Также им запрещен повторный въезд в Польшу на срок от пяти до 10 лет.
- 12 августа сообщалось, что Польша депортирует 57 граждан Украины за участие в беспорядках на концерте беларусского рэпера Макса Коржа, который состоялся 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Одним из нарушений названо развертывание на мероприятии флага ОУН-УПА.
- После принятия решения о депортации Туск заявил, что "антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами".
