З Польщі примусово депортували 15 українців через нібито загрозу нацбезпеці

Польський кордон (Ілюстративне фото: Depositphotos)

З Польщі примусово депортували 15 українців. Вони нібито становили небезпеку для громадського порядку, заявили в Прикордонній службі.

За даними польських прикордонників, депортовані українці неодноразово були засуджені за злочини та правопорушення.

Зокрема, через зберігання наркотичних та психотропних засобів, крадіжки, розбої, підробки, керування транспортними засобами у стані сп’яніння, а також організацію незаконного перетину польського кордону.

Один із висланих українців був у переліку людей, перебування яких у Польщі вважається небажаним.

Тепер усіх депортованих також внесли до цього списку. Також їм заборонено повторний в'їзд до Польщі на строк від пʼяти до 10 років.