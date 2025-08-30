З Польщі примусово депортували 15 українців через нібито загрозу нацбезпеці
З Польщі примусово депортували 15 українців. Вони нібито становили небезпеку для громадського порядку, заявили в Прикордонній службі.
За даними польських прикордонників, депортовані українці неодноразово були засуджені за злочини та правопорушення.
Зокрема, через зберігання наркотичних та психотропних засобів, крадіжки, розбої, підробки, керування транспортними засобами у стані сп’яніння, а також організацію незаконного перетину польського кордону.
Один із висланих українців був у переліку людей, перебування яких у Польщі вважається небажаним.
Тепер усіх депортованих також внесли до цього списку. Також їм заборонено повторний в'їзд до Польщі на строк від пʼяти до 10 років.
- 12 серпня повідомлялося, що Польща депортує 57 громадян України за участь у заворушеннях на концерті білоруського репера Макса Коржа, що відбувся 9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві. Одним із порушень названо розгортання на заході прапора ОУН-УПА.
- Після ухвалення рішення про депортацію Туск заявив, що "антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій, зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами".
