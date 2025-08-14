Україна засудила акти вандалізму у Польщі та розцінює їх як російську провокацію

Українське посольство у Варшаві закликало польську сторону до ретельного розслідування інциденту з пошкодженням пам'ятника

Ілюстративне фото: visitukraine.today

Посольство України у Польщі заявило, що засуджує будь-які прояви вандалізму та акти ненависті і розцінює дії, спрямовані проти місць пам’яті, як провокацію, організовану російськими спецслужбами. Про це йдеться у заяві дипломатичної установи після появи інформації щодо затримання 17-річного українського хлопця за підозрою у пошкодженні пам'ятника Волинській трагедії.

Посольство наголосило, що Україна послідовно виступає за повагу до історичної пам’яті – як власної, так і пам’яті сусідів.

"Ми засуджуємо будь-які прояви вандалізму та акти ненависті. Розцінюємо ганебні дії, спрямовані проти місць пам’яті, як провокацію російських спецслужб, спрямованих на створення напруги між нашими народами", – йдеться у заяві.

Посольство звернулося до правоохоронних органів Польщі з проханням ретельно провести розслідування щодо пошкодження пам'ятника з дотриманням прав громадянина України.

Водночас дипломати нагадали про акти вандалізму, скоєні стосовно українських місць пам'яті на території Польщі, й повідомили, що очікують відповідь щодо розслідування цих інцидентів.

"Усі, хто порушує законодавство держави, на території якої перебуває, повинні нести відповідальність згідно з чинним законодавством", – наголосили у посольстві.

12 серпня Агентство внутрішньої безпеки та поліція Польщі затримали неповнолітнього українця, якого підозрюють в актах вандалізму та розпалюванні національної ворожнечі.

Наступного дня у поліції Вроцлава повідомили, що затримано двох 17-річних громадян України. Вони нібито залишали "прапори та гасла Бандери" на фасадах будівель та пам'ятниках жертвам Волинської трагедії. Ці дії відбувалися у Вроцлаві, Варшаві та місті Домостав.