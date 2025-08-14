Украина осудила акты вандализма в Польше и расценивает их как российскую провокацию

Украинское посольство в Варшаве призвало польскую сторону к тщательному расследованию инцидента с повреждением памятника

Иллюстративное фото: visitukraine.today

Посольство Украины в Польше заявило, что осуждает любые проявления вандализма и акты ненависти и расценивает действия, направленные против мест памяти, как провокацию, организованную российскими спецслужбами. Об этом говорится в заявлении дипломатического учреждения после появления информации о задержании 17-летнего украинского подростка по подозрению в повреждении памятника Волынской трагедии.

Посольство подчеркнуло, что Украина последовательно выступает за уважение к исторической памяти – как собственной, так и памяти соседей.

"Мы осуждаем любые проявления вандализма и акты ненависти. Мы рассматриваем позорные действия, направленные против мест памяти, как провокацию российских спецслужб, направленную на создание напряженности между нашими народами", – говорится в заявлении.

Посольство обратилось в правоохранительные органы Польши с просьбой тщательно расследовать дело о повреждении памятника с соблюдением прав гражданина Украины.

В то же время дипломаты напомнили об актах вандализма, совершенных в отношении украинских мест памяти на территории Польши, и сообщили, что ожидают ответа относительно расследования этих инцидентов.

"Все, кто нарушает законодательство страны, на территории которой они находятся, должны нести ответственность в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнули в посольстве.

12 августа Агентство внутренней безопасности и полиция Польши задержали несовершеннолетнего гражданина Украины, которого подозревают в актах вандализма и разжигании национальной вражды.

На следующий день в полиции Вроцлава сообщили, что задержаны два 17-летних гражданина Украины. Они якобы размещали "флаги и лозунги Бандеры" на фасадах зданий и памятниках жертвам Волынской трагедии. Эти действия происходили во Вроцлаве, Варшаве и городе Домостава.