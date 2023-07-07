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Из Словакии в Турцию. Зеленский встретился с Эрдоганом: что обсудят

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 20:33
Из Словакии в Турцию. Зеленский встретился с Эрдоганом: что обсудят - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский после визитов в Болгарию, Чехию и Словакию сообщил, что прибыл в Турцию и проведет переговоры с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", – написал Зеленский.

Президенты должны скоординировать позиции по Формуле мира, обсудить предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, гарантии безопасности и зерновую инициативу.

Кроме того, будут обсуждены вопросы восстановления Украины, оборонных контрактов между предприятиями обеих стран.

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Милана Головань
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