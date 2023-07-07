Из Словакии в Турцию. Зеленский встретился с Эрдоганом: что обсудят
07.07.2023, 20:33
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский после визитов в Болгарию, Чехию и Словакию сообщил, что прибыл в Турцию и проведет переговоры с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", – написал Зеленский.
Президенты должны скоординировать позиции по Формуле мира, обсудить предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, гарантии безопасности и зерновую инициативу.
Кроме того, будут обсуждены вопросы восстановления Украины, оборонных контрактов между предприятиями обеих стран.
- В Болгарии Зеленский и премьер Денков подписали совместную декларацию: Болгария стала 22-м государством, поддержавшим членство Украины в НАТО. Также продолжались разговоры об оружии.
- В Чехии премьер Фиала объявил, что Прага дает ВСУ штурмовые вертолеты и авиасимуляторы для обучения летчиков F-16 в Украине.
- Словакия поставит Украине еще 16 САУ Zuzana 2 и наладит их совместное производство, заявила президент страны Чапутова.
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