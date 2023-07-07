Зі Словаччини до Туреччини. Зеленський зустрівся з Ердоганом: що обговорять

Президент Володимир Зеленський після візитів до Болгарії, Чехії та Словаччини повідомив, що прибув до Туреччини та проведе переговори з її лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом", – написав Зеленський.

Президенти мають скоординувати позиції по Формулі миру, обговорити майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, гарантії безпеки та зернову ініціативу.

Крім того, буде обговорено питання відбудови України, оборонні контракти між підприємствами обох країн.

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