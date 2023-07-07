Зі Словаччини до Туреччини. Зеленський зустрівся з Ердоганом: що обговорять
07.07.2023, 20:33
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський після візитів до Болгарії, Чехії та Словаччини повідомив, що прибув до Туреччини та проведе переговори з її лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.
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"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом", – написав Зеленський.
Президенти мають скоординувати позиції по Формулі миру, обговорити майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, гарантії безпеки та зернову ініціативу.
Крім того, буде обговорено питання відбудови України, оборонні контракти між підприємствами обох країн.
- У Болгарії Зеленський та прем'єр Денков підписали спільну декларацію: Болгарія стала 22-ю державою, яка підтримала членство України в НАТО. Також тривали розмови про зброю.
- У Чехії прем'єр Фіала оголосив, що Прага дає ЗСУ штурмові вертольоти та авіасимулятор для навчання льотчиків F-16 в Україні.
- Словаччина постачить Україні ще 16 САУ Zuzana 2 та налагодить їх спільне виробництво, заявила президента країни Чапутова.
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