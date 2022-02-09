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Избрание директора НАБУ: Кабмин уже формирует конкурсную комиссию

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 13:37
Избрание директора НАБУ: Кабмин уже формирует конкурсную комиссию - Фото
Денис Шмыгаль (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Сегодня будут определены три кандидата от Кабмина в состав комиссии по проведению конкурса по избранию нового директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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Премьер сказал, что кандидаты будут названы с учетом предложений МВД, Минэкономики и Минюста. Затем соответствующий проект решения вместе с предложениями международных организаций будет вынесен на заседание Кабинета министров.

3 февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры вновь не смогла утвердить результаты конкурса из-за отсутствия кворума. Ранее послы стран G7 заявили, что разочарованы ситуацией с конкурсом в САП. Посольство США заявило, что победитель известен, и призвало его утвердить.

Сергей Бережной
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