Избрание директора НАБУ: Кабмин уже формирует конкурсную комиссию

Сегодня будут определены три кандидата от Кабмина в состав комиссии по проведению конкурса по избранию нового директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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Премьер сказал, что кандидаты будут названы с учетом предложений МВД, Минэкономики и Минюста. Затем соответствующий проект решения вместе с предложениями международных организаций будет вынесен на заседание Кабинета министров.

3 февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры вновь не смогла утвердить результаты конкурса из-за отсутствия кворума. Ранее послы стран G7 заявили, что разочарованы ситуацией с конкурсом в САП. Посольство США заявило, что победитель известен, и призвало его утвердить.

28 августа 2020 года КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника главой НАБУ. 16 сентября 2020-го КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ.

19 октября Рада изменила закон о НАБУ, чтобы он соответствовал Конституции. По новым правилам, директора Бюро будет назначать Кабмин по результатам конкурса. Сытник будет выполнять обязанности до назначения нового директора, но не дольше срока, на который он был назначен, или увольнения по предусмотренным в законе причинам.

Евросоюз приветствовал принятые Верховной Радой изменения в закон о НАБУ и готов поддержать отбор на должность нового директора НАБУ.

Сергей Бережной

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