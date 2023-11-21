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Израиль и ХАМАС почти договорились по освобождению заложников – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 17:14
Израиль и ХАМАС почти договорились по освобождению заложников – Reuters - Фото
Стенд с информацией о заложниках ХАМАС (Фото: ЕРА)

Лидер ХАМАС заявил, что соглашение о перемирии с Израилем близко, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что надеется на хорошие новости о заложниках. Это самый оптимистичный сигнал о договоренности о прекращении боевых действий и освобождении пленных. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей ХАМАС и Нетаньяху.

Представители ХАМАС "близки к достижению соглашения о перемирии" с Израилем, и группировка предоставила свой ответ катарским посредникам, заявил лидер ХАМАС Исмаил Хания в заявлении, направленном агентству Reuters его помощником.

Агентство отметило, что Нетаньяху заявил, что они "достигают прогресса".

"Я не думаю, что стоит говорить слишком много, даже в этот момент, но я надеюсь, что скоро будут хорошие новости", – говорится в заявлении израильского премьер-министра.

Как отмечается в материале, Нетаньяху созовет свой военный кабинет в 16:00 по Гринвичу "в свете развития событий по делу освобождения наших заложников", после чего состоятся заседания расширенного кабинета по безопасности и кабинета в полном составе.

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Источник, информированный о переговорах, сообщили в Reuters, что долгожданное соглашение, означающее первое перемирие в войне и первое массовое освобождение тех, кого удерживают обе стороны, находится на "заключительной стадии" и "близко, как никогда раньше".

Журналисты отметили, что это мнение поддержал и американский чиновник, сказавший, что это "ближайшее соглашение об освобождении заложников, которое мы когда-либо заключали".

Соглашение, по словам представителя ХАМАС, предусматривает освобождение террористами около 50 гражданских заложников, женщин и несовершеннолетних палестинцев из израильского заключения, а также многодневную паузу в боевых действиях.

Катар выступал посредником во время переговоров, в результате которых ХАМАС выпустил 20 октября гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Раанан, а 23 октября – двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

8 ноября сообщалось, что Катар пытается согласовать освобождение 10-15 заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа, в обмен на кратковременное прекращение наступления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

На сегодня ЦАХАЛ установила имена 240 человек, которых террористы ХАМАС захватили во время атаки на Израиль 7 октября и продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о пропавших без вести продолжается.

  • 28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.
  • 5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.
  • 15 ноября силы обороны Израиля заявили, что начали операцию по уничтожению командного центра террористической группировки ХАМАС, расположенного под крупнейшей больницей сектора Газа "Аль-Шифа".

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Ульяна Кричковская
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ЦахалБиньямин НетаньяхуИзраильвойнахамасИсмаил Хания
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