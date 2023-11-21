Ізраїль та ХАМАС майже домовилися щодо звільнення заручників – Reuters

Лідер ХАМАС заявив, що угода про перемир'я з Ізраїлем близька, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу зауважив, що сподівається на хороші новини про заручників. Це найоптимістичніший сигнал про домовленість щодо припинення бойових дій і звільнення полонених. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на представників ХАМАС та Нетаньягу.

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Представники ХАМАС "близькі до досягнення угоди про перемир'я" з Ізраїлем, і угруповання надало свою відповідь катарським посередникам, заявив лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія в заяві, надісланій агентству Reuters його помічником.

Агентство зазначило, що Нетаньягу заявив, що вони "досягають прогресу".

"Я не думаю, що варто говорити занадто багато, навіть у цей момент, але я сподіваюся, що незабаром будуть хороші новини", – йдеться в заяві ізраїльського прем'єр-міністра.

Як зазначається у матеріалі, Нетаньягу скличе свій військовий кабінет о 16:00 за Гринвічем "у світлі розвитку подій у справі звільнення наших заручників", після чого відбудуться засідання розширеного кабінету з питань безпеки й кабінету в повному складі.

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Джерело, поінформоване про переговори, повідомило Reuters, що довгоочікувана угода, яка означатиме перше перемир'я у війні й перше масове звільнення тих, кого утримують обидві сторони, перебуває на "завершальній стадії" і "близька, як ніколи раніше".

Журналісти зазначили, що цю думку підтримав і американський чиновник, який сказав, що це "найближча угода про звільнення заручників, яку ми коли-небудь укладали".

Угода, за словами представника ХАМАС, передбачає звільнення терористами близько 50 цивільних заручників, жінок і неповнолітніх палестинців з ізраїльського ув'язнення, а також багатоденну паузу в бойових діях.

Катар виступав посередником під час переговорів, в результаті яких ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

8 листопада повідомлялося, що Катар намагається узгодити звільнення 10-15 заручників, яких ХАМАС утримує у секторі Гази, в обмін на короткочасне припинення наступу армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

На сьогодні ЦАХАЛ встановив імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про інших зниклих безвісти триває.

28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

15 листопада сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".

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