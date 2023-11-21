Ізраїль та ХАМАС майже домовилися щодо звільнення заручників – Reuters
Лідер ХАМАС заявив, що угода про перемир'я з Ізраїлем близька, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу зауважив, що сподівається на хороші новини про заручників. Це найоптимістичніший сигнал про домовленість щодо припинення бойових дій і звільнення полонених. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на представників ХАМАС та Нетаньягу.
Представники ХАМАС "близькі до досягнення угоди про перемир'я" з Ізраїлем, і угруповання надало свою відповідь катарським посередникам, заявив лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія в заяві, надісланій агентству Reuters його помічником.
Агентство зазначило, що Нетаньягу заявив, що вони "досягають прогресу".
"Я не думаю, що варто говорити занадто багато, навіть у цей момент, але я сподіваюся, що незабаром будуть хороші новини", – йдеться в заяві ізраїльського прем'єр-міністра.
Як зазначається у матеріалі, Нетаньягу скличе свій військовий кабінет о 16:00 за Гринвічем "у світлі розвитку подій у справі звільнення наших заручників", після чого відбудуться засідання розширеного кабінету з питань безпеки й кабінету в повному складі.
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Джерело, поінформоване про переговори, повідомило Reuters, що довгоочікувана угода, яка означатиме перше перемир'я у війні й перше масове звільнення тих, кого утримують обидві сторони, перебуває на "завершальній стадії" і "близька, як ніколи раніше".
Журналісти зазначили, що цю думку підтримав і американський чиновник, який сказав, що це "найближча угода про звільнення заручників, яку ми коли-небудь укладали".
Угода, за словами представника ХАМАС, передбачає звільнення терористами близько 50 цивільних заручників, жінок і неповнолітніх палестинців з ізраїльського ув'язнення, а також багатоденну паузу в бойових діях.
Катар виступав посередником під час переговорів, в результаті яких ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.
8 листопада повідомлялося, що Катар намагається узгодити звільнення 10-15 заручників, яких ХАМАС утримує у секторі Гази, в обмін на короткочасне припинення наступу армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
На сьогодні ЦАХАЛ встановив імена 240 осіб, яких терористи ХАМАС захопили під час атаки на Ізраїль 7 жовтня та продовжують утримувати у секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації про інших зниклих безвісти триває.
- 28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.
- 5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.
- 15 листопада сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".
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