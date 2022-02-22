Израиль переносит посольство из Киева во Львов. Дипломаты "готовы к любым событиям"
Израиль переносит посольство в Украине из Киева во Львов из-за угрозы нового вторжения России. Решение принял глава Министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид, пишет The Jerusalem Post.
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"МИД готов к любым событиям, в том числе к возможной эвакуации", – сказано в сообщении ведомства.
В Министерстве уточнили, что решили перенести посольство, поскольку Львов удален на запад на большее расстояние от границы с Россией.
Консульские услуги во Львове Израиль начал предоставлять в четверг, 17 февраля. В ближайшие дни планируют переместить всех сотрудников посольства.
В МИД уточнили, что израильские дипломаты, которые работают в Польше, Словакии, Румынии, Молдове и Венгрии, посетили границу с Украиной. Они встретились с пограничниками для обсуждения вариантов эвакуации граждан Израиля, если возникнет необходимость.
Глава МИД сказал, что в случае введения США санкций против России, Израиль "поступит правильно в соответствии со своими ценностями". Лапид подчеркнул, что у Тель-Авива есть своя позиция и действия будут взвешенными.
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