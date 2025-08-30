Израиль убил авиаударом премьер-министра йеменских хуситов

Премьер-министр погиб вместе с несколькими министрами во время планового заседания правительства

Ахмед Галеба аль Рахви (Фото: EPA)

Хуситский премьер-министр Ахмед Галеба аль Рахви погиб 28 августа в результате израильского авиаудара. Его смерть подтвердили хуситы, также об этом пишет The Times of Israel.

Премьер-министр погиб вместе с несколькими министрами во время планового заседания правительства, на котором оценивали его деятельность и результаты за последний год.

Отмечается, что еще несколько министров получили средние и тяжелые травмы, им оказывают медицинскую помощь.

Аль Рахви занимал должность премьер-министра правительства, возглавляемого хуситами, с августа 2024 года. Исполняющим обязанности премьер-министра назначили первого заместителя аль Рахви – Мухаммада Мифтаха.