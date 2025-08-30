Израиль убил авиаударом премьер-министра йеменских хуситов
Хуситский премьер-министр Ахмед Галеба аль Рахви погиб 28 августа в результате израильского авиаудара. Его смерть подтвердили хуситы, также об этом пишет The Times of Israel.
Премьер-министр погиб вместе с несколькими министрами во время планового заседания правительства, на котором оценивали его деятельность и результаты за последний год.
Отмечается, что еще несколько министров получили средние и тяжелые травмы, им оказывают медицинскую помощь.
Аль Рахви занимал должность премьер-министра правительства, возглавляемого хуситами, с августа 2024 года. Исполняющим обязанности премьер-министра назначили первого заместителя аль Рахви – Мухаммада Мифтаха.
- 7 июля Израиль нанес удары по военным объектам хуситов в портах Йемена, после чего страна ответила запуском ракет.
- 8 июля хуситы потопили в Красном море два грузовых корабля. В результате атаки погибли трое членов экипажа.
- 28 июля хуситы пообещали усилить атаки на суда любой компании, сотрудничающей с израильскими портами, пока не прекратится война в Газе.
