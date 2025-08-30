Ізраїль убив авіаударом премʼєр-міністра єменських хуситів

Прем'єр-міністр загинув разом з кількома міністрами під час планового засідання уряду

Ахмед Галеба аль Рахві (Фото: EPA)

Хуситський прем'єр-міністр Ахмед Галеба аль Рахві загинув 28 серпня унаслідок ізраїльського авіаудару. Його смерть підтвердили хусити, також про це пише The Times of Israel.

Прем'єр-міністр загинув разом з кількома міністрами під час планового засідання уряду, на якому оцінювали його діяльність та результати за останній рік.

Зазначається, що ще кілька міністрів отримали середні й тяжкі травми, їм надають медичну допомогу.

Аль Рахві обіймав посаду прем'єр-міністра уряду, очолюваного хуситами, з серпня 2024 року. Виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра призначили першого заступника аль Рахві – Мухаммада Міфтаха.