Ізраїль убив авіаударом премʼєр-міністра єменських хуситів
Хуситський прем'єр-міністр Ахмед Галеба аль Рахві загинув 28 серпня унаслідок ізраїльського авіаудару. Його смерть підтвердили хусити, також про це пише The Times of Israel.
Прем'єр-міністр загинув разом з кількома міністрами під час планового засідання уряду, на якому оцінювали його діяльність та результати за останній рік.
Зазначається, що ще кілька міністрів отримали середні й тяжкі травми, їм надають медичну допомогу.
Аль Рахві обіймав посаду прем'єр-міністра уряду, очолюваного хуситами, з серпня 2024 року. Виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра призначили першого заступника аль Рахві – Мухаммада Міфтаха.
- 7 липня Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах хуситів у портах Ємену, після чого країна відповіла запуском ракет.
- 8 липня хусити потопили у Червоному морі два вантажні судна. Внаслідок атаки загинуло троє членів екіпажу.
- 28 липня хусити пообіцяли посилити атаки на судна будь-якої компанії, яка співпрацює з ізраїльськими портами, допоки не припиниться війна у Газі.
