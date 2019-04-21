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21.04.2019, 13:56

"Жаль следующего президента". Кучма проголосовал на выборах: фото

"Жаль следующего президента". Кучма проголосовал на выборах: фото - Фото
Фото: facebook.com/darka.olifer

Второй президент посоветовал следующему главе государства "меньше обещать и больше делать"

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Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре президентских выборах, сообщает в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Голосовал он вместе с женой.

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Фото: facebook.com/darka.olifer

"Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль", - сказал Кучма.

Кучма уточнил, что следующему президенту придется справляться с войной, "разделенной" Украиной, "экономикой на грани дефолта".

"Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня – то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через пять лет пришли, какой результат получили", - добавил он.

Ранее сообщалось, что проголосовали также кандидат в президенты Владимир Зеленский, спикер Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

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Теги: выборы, леонид кучма
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