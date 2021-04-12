Журналисты Sky News сняли сюжет о новом российском военном лагере под Воронежем
Журналисты британского телеканала Sky News побывали под российским Воронежем, где сняли сюжет о новом большом лагере российских военных, который расположен всего в 250 км от украинской границы.
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О лагере впервые написали неделю назад независимые российские расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT). Лагерь расположен в северной части войскового полигона "Погоново". Сообщалось о большом количестве стянутой туда военной техники и военнослужащих. В частности, техника прибывает с железнодорожной станции Масловка.
Лагерь разбит в поле длиной 2-2,5 км, которое упирается в дачные дома.
Британские журналисты также сообщают о большом количестве техники и живой силы. Они говорят, что во время съемки за ними следили военные.
"Местные жители, слоняющиеся вокруг своих дач, не думают о наращивании военной мощи по соседству", – пишет издание. Оно приводит слова одной из российских дачниц, которая отказалась назвать свое имя. Женщина сказала, что ничего не случится, "если Зеленский не лох".
Другие местные жители говорят, что в их регионе войска РФ проводят учения каждое лето.
Журналист New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter фото лагеря со спутников.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.
- В РФ объяснили это началом "контрольной проверки войск за зимний период обучения". Германия и Франция раскритиковали ответ России как "слишком краткий и общий".
- По данным США, Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск.
- При этом в РФ пропагандистские СМИ говорят, что якобы Украина готовит силовую операцию на Донбассе. В Украине называют это враньем и дезинформацией.
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