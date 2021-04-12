Журналисты Sky News сняли сюжет о новом российском военном лагере под Воронежем

Журналисты британского телеканала Sky News побывали под российским Воронежем, где сняли сюжет о новом большом лагере российских военных, который расположен всего в 250 км от украинской границы.

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О лагере впервые написали неделю назад независимые российские расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT). Лагерь расположен в северной части войскового полигона "Погоново". Сообщалось о большом количестве стянутой туда военной техники и военнослужащих. В частности, техника прибывает с железнодорожной станции Масловка.

Лагерь разбит в поле длиной 2-2,5 км, которое упирается в дачные дома.

Британские журналисты также сообщают о большом количестве техники и живой силы. Они говорят, что во время съемки за ними следили военные.

"Местные жители, слоняющиеся вокруг своих дач, не думают о наращивании военной мощи по соседству", – пишет издание. Оно приводит слова одной из российских дачниц, которая отказалась назвать свое имя. Женщина сказала, что ничего не случится, "если Зеленский не лох".

Другие местные жители говорят, что в их регионе войска РФ проводят учения каждое лето.

Журналист New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter фото лагеря со спутников.

30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.

В РФ объяснили это началом "контрольной проверки войск за зимний период обучения". Германия и Франция раскритиковали ответ России как "слишком краткий и общий".

По данным США, Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск.

При этом в РФ пропагандистские СМИ говорят, что якобы Украина готовит силовую операцию на Донбассе. В Украине называют это враньем и дезинформацией.

Вадим Ребрина

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