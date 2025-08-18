Кабмин готовит постановление о выезде мужчин в возрасте до 22 лет за границу – Свириденко
До конца недели в Украине могут принять постановление, которое позволит мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу. Об этом в комментарии Суспильному сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Глава правительства уточнила, что это решение будет приниматься на уровне Кабмина и не требует изменений в законодательство.
"Я думаю, что на этой неделе финализируем", – сказала Свириденко, добавив, что детали будут позже.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину действует запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет. Исключения касаются лишь отдельных категорий граждан.
В то же время по общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет.
- 29 мая нардеп Вениславский сообщил, что депутаты обсуждают возможность повысить возрастной порог для разрешения на выезд мужчин за границу. Предварительно, речь шла об увеличении возраста с 18 до 23-24 лет.
- 12 августа Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев в возрасте до 22 лет.
