Кабмин готовит постановление о выезде мужчин в возрасте до 22 лет за границу – Свириденко

Премьер пообещала на этой неделе финализировать постановление о выезде мужчин 18-22 лет

Юлия Свириденко (Фото: Telegram-канал премьера)

До конца недели в Украине могут принять постановление, которое позволит мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу. Об этом в комментарии Суспильному сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Глава правительства уточнила, что это решение будет приниматься на уровне Кабмина и не требует изменений в законодательство.

"Я думаю, что на этой неделе финализируем", – сказала Свириденко, добавив, что детали будут позже.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину действует запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет. Исключения касаются лишь отдельных категорий граждан.

В то же время по общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет.

29 мая нардеп Вениславский сообщил, что депутаты обсуждают возможность повысить возрастной порог для разрешения на выезд мужчин за границу. Предварительно, речь шла об увеличении возраста с 18 до 23-24 лет.

12 августа Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев в возрасте до 22 лет.