Уряд готує постанову про виїзд чоловіків віком до 22 років за кордон – Свириденко

Юлія Свириденко (Фото: Telegram-канал прем'єрки)

До кінця тижня в Україні можуть ухвалити постанову, яка дозволить чоловікам у віці 18-22 років виїжджати за кордон. Про це в коментарі Суспільному повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Очільниця уряду уточнила, що це рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребує змін до законодавства.

"Я думаю, що цього тижня фіналізуємо", – сказала Свириденко, додавши, що деталі будуть згодом.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діє заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років. Винятки стосуються лише окремих категорій громадян.

Водночас за загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років.

29 травня нардеп Веніславський повідомив, що депутати обговорюють можливість підвищити віковий поріг для дозволу на виїзд чоловіків за кордон. Попередньо, йшлося про збільшення віку з 18 до 23-24 років.

12 серпня Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців віком до 22 років.