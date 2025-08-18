Уряд готує постанову про виїзд чоловіків віком до 22 років за кордон – Свириденко
До кінця тижня в Україні можуть ухвалити постанову, яка дозволить чоловікам у віці 18-22 років виїжджати за кордон. Про це в коментарі Суспільному повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Очільниця уряду уточнила, що це рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребує змін до законодавства.
"Я думаю, що цього тижня фіналізуємо", – сказала Свириденко, додавши, що деталі будуть згодом.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діє заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років. Винятки стосуються лише окремих категорій громадян.
Водночас за загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років.
- 29 травня нардеп Веніславський повідомив, що депутати обговорюють можливість підвищити віковий поріг для дозволу на виїзд чоловіків за кордон. Попередньо, йшлося про збільшення віку з 18 до 23-24 років.
- 12 серпня Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців віком до 22 років.
Коментарі (0)