Кабмин изучает локации для переезда работников и пациентов Охматдета: поручение Зеленского

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Последствия российской атаки на города Украины 8 июля будут рассмотрены на ближайшем заседании правительства. По поручению президента Владимира Зеленского правительство рассматривает новые локации для переезда сотрудников и пациентов Охматдета. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль дал поручение Министерству здравоохранения, Министерству экономики и Министерству инфраструктуры безотлагательно проработать вопрос о выделении средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим.

Он отметил, что в течение всего 8 июля продолжается разбор завалов, на местах работают спасатели – всем пострадавшим оказывается помощь.

По словам Шмыгаля, предварительно в результате этой атаки по всей Украине погибло более 30 человек, более сотни пострадавших.

"Рассчитываем, что международные партнеры сделают свои выводы. Нужны действенные ответы на российский террор", – добавил он.

Городские власти объявили 9 июля днем траура в столице в связи с российской атакой на гражданские объекты.

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что во время сегодняшней ракетной атаки на регионы Украины Воздушные силы сбивали вражеские цели на сверхнизкой высоте – около 50 метров.

8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. По состоянию на 12:50 было известно о двух погибших.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – от этого погибли семь человек, трое получили ранения.

В результате атаки на Покровск погибли три человека.

В Кривом Роге в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.

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