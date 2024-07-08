Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів Охматдиту – доручення Зеленського

Фото: EPA

Наслідки російської атаки по містах України 8 липня будуть розглянуті на найближчому засіданні уряду. За дорученням президента Володимира Зеленського уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів Охматдиту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Шмигаль дав доручення Міністерству охорони здоров'я, Міністерству економіки та Міністерству інфраструктури невідкладно опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.

Він зазначив, що впродовж усього 8 липня триває розбір завалів, на місцях працюють рятувальники – всім постраждалим надається допомога.

За словами Шмигаля, попередньо внаслідок цієї атаки по всій Україні загинуло понад 30 людей, більше сотні постраждалих.

"Розраховуємо, що міжнародні партнери зроблять свої висновки. Потрібні дієві відповіді на російський терор", – додав він.

Міська влада оголосила 9 липня днем жалоби в столиці у звʼязку з російською атакою на цивільні об’єкти.

Представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат заявив, що під час сьогоднішньої ракетної атаки по регіонах України Повітряні сили збивали ворожі цілі на наднизькій висоті – близько 50 метрів.

8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит. Станом на 12:50 було відомо про двох загиблих.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – від цього загинуло семеро людей, троє зазнали поранень.

Унаслідок атаки на Покровськ загинуло троє людей.

У Кривому Розі внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки отримали поранення.

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