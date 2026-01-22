Качка считает, что следствием июльского закона о НАБУ стало неполучение Taurus и Tomahawk
Следствием принятия закона о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры стало то, что Украина не получила от союзников дальнобойные ракеты Taurus и Tomahawk, считает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка. Такое мнение он высказал на Украинском завтраке в Давосе.
У чиновника спросили об украинских реформах по борьбе с коррупцией на пути к вступлению в Европейский Союз. В ответ он заявил, что за последнее время в Украине за коррупцию осуждены 124 официальных лица.
Качка напомнил, что в парламенте лично подал постановления об увольнении двух министров после расследования о коррупции в сфере энергетики.
"И каждая такая отставка очищает Украину. Конечно, мы до сих пор чувствуем определенные отголоски июльских событий [принятие закона о лишении независимости НАБУ и САП]. И мы до сих пор чувствуем последствия этого неправильного решения, потому что мы не получили Taurus и Tomahawk. Но мы свое исправили", – сказал вице-премьер.
Он акцентировал, что Украина взяла на себя обязанность "делать то, что нужно" и "все реформы" для обретения членства в Евросоюзе.
"Вскоре у меня новые переговоры, и в этом году мы больше не хотим визжать и пищать, что что-то не получается, а сосредоточиться на выполнении", – подчеркнул Качка.
- 22 июля 2025 года Рада поддержала, а Зеленский подписал законопроект, который отменил независимость НАБУ и САП. Это вызвало крупные протесты в украинских городах и негативную реакцию партнеров.
- 23 июля Зеленский пообещал подать новый законопроект, а на следующий день документ уже зарегистрировали в парламенте.
- 31 июля Рада поддержала за основу и в целом законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам. В тот же день президент подписал закон.
