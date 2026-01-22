Через закон про НАБУ Україна не отримала Taurus та Tomahawk – віцепремʼєр

Віцепрем'єр заявив, що за останній час в Україні за корупцію засуджено 124 офіційні особи

Наслідком ухвалення закону про позбавлення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стало те, що Україна не отримала від союзників далекобійні ракети Taurus та Tomahawk, вважає віцепремʼєр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Таку думку він висловив на Українському сніданку у Давосі.

У посадовця запитали про українські реформи щодо боротьби з корупцією на шляху до вступу в Європейський Союз. У відповідь він заявив, що за останній час в Україні за корупцію засуджено 124 офіційні особи.

Качка нагадав, що в парламенті особисто подав постанови про звільнення двох міністрів після розслідування про корупцію у сфері енергетики.

"І кожна така відставка очищує Україну. Звичайно, ми досі відчуваємо певні відлуння липневих подій [ухвалення закону про позбавлення незалежності НАБУ та САП]. І ми досі відчуваємо наслідки цього неправильного рішення, тому що ми не отримали Taurus та Tomahawk. Але ми своє виправили", – сказав віцепрем’єр.

Він акцентував, що Україна взяла на себе обов'язок "робити те, що потрібно" та "усі реформи" для набуття членства в Євросоюзі.

"Незабаром у мене нові переговори, і цього року ми більше не хочемо вищати й пищати, що щось не виходить, а зосередитися на виконанні", – наголосив Качка.