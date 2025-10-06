"Как можно дальше от фронта". Сырский сообщил, что все больше учебных центров перемещается

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

Все больше учебных центров украинских военных перемещается вглубь страны из-за угрозы воздушных ударов РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам соответствующего ежемесячного совещания.

"В то же время, учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача – обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях", – рассказал военачальник.

Также Сырский отметил, что на совещании обсудили контроль качества подготовки в учебных центрах, оптимизацию их организационной структуры, развертывание базовой общевойсковой подготовки на фондах механизированных бригад, роль армейских корпусов в подготовке и тому подобное.

Главком напомнил, что теперь БЗВП длится 51 день и включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые отвечают требованиям современной технологической войны.