"Якомога далі від лінії фронту". Сирський повідомив, що все більше навчальних центрів переміщується

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

Все більше навчальних центрів українських військових переміщується вглиб країни через загрозу повітряних ударів РФ. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами відповідної щомісячної наради.

"Водночас, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання – забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", – розповів воєначальник.

Також Сирський зазначив, що на нараді обговорили контроль якості підготовки у навчальних центрах, оптимізацію їхньої організаційної структури, розгортання базової загальновійськової підготовки на фондах механізованих бригад, роль армійських корпусів у вишколі тощо.

Головком нагадав, що тепер БЗВП триває 51 день й включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни.