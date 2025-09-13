Каллас считает, что Европе нужно научиться работать с Трампом

Кая Каллас (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Европейцам нужно научиться работать с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, считает высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Такое мнение она высказала в интервью немецкому RND.

Главный дипломат ЕС констатировала, что Трамп – демократически избранный президент.

"Нам просто нужно научиться с ним работать: что работает в общении с ним, а что нет? Трамп – самый влиятельный человек в мире – просто посмотрите на все присутствие США", – подчеркнула Каллас.

Она рассказала, что когда путешествует и встречается с другими политиками, первый вопрос, который ей всегда задают: "Какую тарифную ставку вы получили?".

По мнению Каллас, это новый критерий того, насколько хорошо страна ладит с США.

"Моя цель – улучшить отношения с США и теснее координировать наши действия с Вашингтоном в противодействии агрессивной войне России в Украине. Мы уже достигли реального прогресса в этом отношении за последние недели", – добавила чиновница.