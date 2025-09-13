Каллас считает, что Европе нужно научиться работать с Трампом
Европейцам нужно научиться работать с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, считает высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Такое мнение она высказала в интервью немецкому RND.
Главный дипломат ЕС констатировала, что Трамп – демократически избранный президент.
"Нам просто нужно научиться с ним работать: что работает в общении с ним, а что нет? Трамп – самый влиятельный человек в мире – просто посмотрите на все присутствие США", – подчеркнула Каллас.
Она рассказала, что когда путешествует и встречается с другими политиками, первый вопрос, который ей всегда задают: "Какую тарифную ставку вы получили?".
По мнению Каллас, это новый критерий того, насколько хорошо страна ладит с США.
"Моя цель – улучшить отношения с США и теснее координировать наши действия с Вашингтоном в противодействии агрессивной войне России в Украине. Мы уже достигли реального прогресса в этом отношении за последние недели", – добавила чиновница.
- 1 сентября Каллас заявила, что Трамп, кажется, является "очень терпеливым" к российскому диктатору.
- 9 сентября Каллас сказала, что Евросоюз готовит изменение мандата своей тренировочной миссии, чтобы обучать украинских военных непосредственно на территории Украины.
