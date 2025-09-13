Каллас вважає, що Європі потрібно навчитися працювати з Трампом
Європейцям потрібно навчитися працювати з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, вважає висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Таку думку вона висловила в інтерв’ю німецькому RND.
Головна дипломатка ЄС констатувала, що Трамп – демократично обраний президент.
"Нам просто потрібно навчитися з ним працювати: що працює у спілкуванні з ним, а що ні? Трамп – найвпливовіша людина у світі – просто подивіться на всю присутність США", – наголосила Каллас.
Вона розповіла, що коли подорожує та зустрічається з іншими політиками, перше запитання, яке їй завжди ставлять: "Яку тарифну ставку ви отримали?".
На думку Каллас, це новий критерій того, наскільки добре країна ладнає зі США.
"Моя мета – покращити відносини зі США й тісніше координувати наші дії з Вашингтоном у протидії агресивній війні Росії в Україні. Ми вже досягли реального прогресу щодо цього за останні тижні", – додала посадовиця.
- 1 вересня Каллас заявила, що Трамп, здається, є "дуже терплячим" до російського диктатора.
- 9 вересня Каллас сказала, що Євросоюз готує зміну мандату своєї тренувальної місії, щоб навчати українських військових безпосередньо на території України.
