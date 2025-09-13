Каллас вважає, що Європі потрібно навчитися працювати з Трампом

Кая Каллас (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Європейцям потрібно навчитися працювати з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, вважає висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Таку думку вона висловила в інтерв’ю німецькому RND.

Головна дипломатка ЄС констатувала, що Трамп – демократично обраний президент.

"Нам просто потрібно навчитися з ним працювати: що працює у спілкуванні з ним, а що ні? Трамп – найвпливовіша людина у світі – просто подивіться на всю присутність США", – наголосила Каллас.

Вона розповіла, що коли подорожує та зустрічається з іншими політиками, перше запитання, яке їй завжди ставлять: "Яку тарифну ставку ви отримали?".

На думку Каллас, це новий критерій того, наскільки добре країна ладнає зі США.

"Моя мета – покращити відносини зі США й тісніше координувати наші дії з Вашингтоном у протидії агресивній війні Росії в Україні. Ми вже досягли реального прогресу щодо цього за останні тижні", – додала посадовиця.