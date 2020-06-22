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Канал 112 Украина собирается сегодня показать концерт в Кремле

Канал 112 Украина собирается сегодня показать концерт в Кремле - Фото
Фото: depositphotos.com
22.06.2020, 12:01

В студии канала намерены "обсудить вопросы исторической памяти, нынешней политики государства" и "опасность любых попыток переписать историю"

На сегодня, 22 июня, телеканал 112 Украина запланировал трансляцию концерта в Кремле по случаю Дня скорби и памяти жертв войны в Украине. Анонс мероприятия, которое состоится на территории страны-оккупанта, размещен в телепрограмме канала.

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В украинском эфире собираются показать концерт "Накануне победной весны", записанный в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. В нем приняли участие народная артистка Грузии и РФ Тамара Гвердцители и другие "звезды эстрады".

Гостями концерта были Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Александр Буйнов, Николай Басков, Елена Ваенга, Диана Арбенина, БИ-2, Кубанский казачий хор и другие. Многие из них поддержали российскую военную агрессию против Украины в 2014 году.

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Около года назад 112 Украина анонсировал показ пропагандистского фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". Вскоре после этого неизвестный выстрелил в фасад здания канала из гранатомета. Канал после инцидента отказался от идеи показа такого фильма.

СПРАВКА. 22 июня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв войны в Украине. В этот день в 1941 году нацистская Германия начала войну против Советского Союза.

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Евгений Пилипенко
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Вторая мировая война война пропаганда 112 украина Тамара Гвердцители
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