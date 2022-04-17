Канцлер Австрии: Путин считает, что выигрывает войну

По мнению канцлера Австрии Карла Нехаммера, российский диктатор Владимир Путин считает, что РФ выигрывает войну против Украины, находится в "собственном мире" и "своей логике войны". Об этом он рассказал в эфире NBC News.

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"Я думаю, он считает, что выигрывает войну", – сказал Нехаммер.

По мнению Нехаммера, Путин находится "в собственной логике войны": считает, что она "необходима для гарантий безопасности РФ", не доверяет международному сообществу и обвиняет Украину в якобы "геноциде" на Донбассе.

"Он находится в собственном мире. Но я думаю, что он знает, что происходит в Украине сейчас", – сказал канцлер Австрии.

СПРАВКА. 16 марта Международный суд ООН . 16 марта Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, начатые якобы для предотвращения "геноцида" на временно оккупированных территориях Донбасса. Однако Москва решение проигнорировала.

Нехаммер также добавил, что Путин назвал жесткими санкции, которые ввели против РФ западные страны.

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Марк Сировой

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