Киевская область. Повреждены жилые дома и медицинское учреждение, без пострадавших — ОВА

Во время ракетного удара по Киевской области были повреждены жилые дома в нескольких общинах, а также медицинское учреждение, жертв нет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, есть незначительные разрушения домов в Вишневой общине — десятки домов остались без окон, пострадавших нет. В Вышгородском районе пострадал один дом, в Глевахе разрушения получило медицинское учреждение.

Он отметил, что восстановительные работы начнутся сегодня.

Кулеба заявил, что около 180 000 жителей региона остаются без света, идут экстренные отключения, однако ситуация лучше, чем была неделю назад.

Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом, по предварительной информации, 16 ракет противника. Повреждено промышленное предприятие и детская площадка.

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Дмитро Гриниченко

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