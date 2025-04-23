Китай отреагировал на вызов своего посла в МИД: обвинения безосновательны
Пекин отверг доказательства участия его граждан и компаний в российско-украинской войне, которые Украина передала китайской стороне через посла Китайской народной республики Ма Шенкуня. Об этом сообщает China News.
Позицию КНР озвучил представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на очередном брифинге для журналистов.
У спикера китайского дипломатического ведомства спросили, вызывал ли МИД Украины посла Китая в Украине, чтобы выразить обеспокоенность китайскими компаниями, которые производят военную технику для России и какую информацию посол передал Украине.
"Мы уточнили позицию Китая по соответствующим вопросам. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", – заявил он.
22 апреля посол КНР Ма Шенкунь был приглашен в МИД Украины, где украинские спецслужбы предоставили Китаю доказательства того, что граждане страны воюют на стороне России, а ее компании вовлечены в производство продукции военного назначения в РФ.
- 8 апреля Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Он отметил, что у Украины есть данные о по меньшей мере 155 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.
- Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и потребовать объяснений.
- 10 апреля представитель китайской дипломатии заявил, что утверждение об участии граждан Китая на стороне России в войне против Украины якобы не имеет фактов.
- 17 апреля Зеленский сказал, что Украина получила информацию о том, что Китай снабжает России оружием. В частности, он упомянул прах и артиллерию.
- 18 апреля в МИД Китая отвергли обвинения президента и назвали заявление "безосновательным".