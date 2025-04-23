Китай отреагировал на вызов своего посла в МИД: обвинения безосновательны
Го Цзякунь (Фото: WU HAO/EPA)

Пекин отверг доказательства участия его граждан и компаний в российско-украинской войне, которые Украина передала китайской стороне через посла Китайской народной республики Ма Шенкуня. Об этом сообщает China News.

Позицию КНР озвучил представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на очередном брифинге для журналистов.

У спикера китайского дипломатического ведомства спросили, вызывал ли МИД Украины посла Китая в Украине, чтобы выразить обеспокоенность китайскими компаниями, которые производят военную технику для России и какую информацию посол передал Украине.

"Мы уточнили позицию Китая по соответствующим вопросам. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", – заявил он.

22 апреля посол КНР Ма Шенкунь был приглашен в МИД Украины, где украинские спецслужбы предоставили Китаю доказательства того, что граждане страны воюют на стороне России, а ее компании вовлечены в производство продукции военного назначения в РФ.

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