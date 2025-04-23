Китай отреагировал на вызов своего посла в МИД: обвинения безосновательны

Го Цзякунь (Фото: WU HAO/EPA)

Пекин отверг доказательства участия его граждан и компаний в российско-украинской войне, которые Украина передала китайской стороне через посла Китайской народной республики Ма Шенкуня. Об этом сообщает China News.

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Позицию КНР озвучил представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на очередном брифинге для журналистов.

У спикера китайского дипломатического ведомства спросили, вызывал ли МИД Украины посла Китая в Украине, чтобы выразить обеспокоенность китайскими компаниями, которые производят военную технику для России и какую информацию посол передал Украине.

"Мы уточнили позицию Китая по соответствующим вопросам. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", – заявил он.

22 апреля посол КНР Ма Шенкунь был приглашен в МИД Украины, где украинские спецслужбы предоставили Китаю доказательства того, что граждане страны воюют на стороне России, а ее компании вовлечены в производство продукции военного назначения в РФ.