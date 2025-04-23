Китай відреагував на виклик свого посла до МЗС: звинувачення безпідставні

Го Цзякунь (Фото: WU HAO/EPA)

Пекін відкинув докази участі його громадян та компаній у російсько-українській війні, які напередодні Україна передала китайській стороні через посла Китайської народної республіки Ма Шенкуня. Про це повідомляє China News.

Позицію КНР озвучив речник міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь на черговому брифінгу для журналістів.

У речника китайського дипломатичного відомства запитали, чи МЗС України викликало посла Китаю в Україні, щоб висловити занепокоєння щодо китайських компаній, які виробляють військову техніку для Росії та яку інформацію посол передав Україні.

"Ми уточнили позицію Китаю з відповідних питань. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", – заявив він.

22 квітня посол КНР Ма Шенкунь був запрошений до МЗС України, де українські спецслужби надали Китаю докази того, що громадяни країни воюють на боці Росії, а її компанії залучені до виробництва продукції військового призначення у РФ.