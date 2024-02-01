Китай давит на Украину через компании, которые внесены в список спонсоров войны – Reuters

По данным агентства, Китай не поставил Украине никаких условий или "временных рамок", а просто высказал свою точку зрения по списку

Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Во время встречи посла Китая с высокопоставленными украинскими чиновниками, КНР сообщил Украине, что двусторонним отношениям "может быть причинен ущерб" из-за внесения Киевом более десятка китайских компаний в список "международных спонсоров войны". Об этом сообщили агентству Reuters два высокопоставленных украинских собеседника, осведомленных по этому вопросу, которые говорили на условиях анонимности.

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"Посол сказал, что все это [ситуация с черным списком] может оказать негативное влияние на наши отношения", – сообщил агентству один из собеседников. Собеседник агентства также подчеркнул, что в итоге Китай не поставил Украине никаких условий или "временных рамок", а просто высказал свою точку зрения относительно списка.

Второй собеседник предположил, что Пекин может связывать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна.

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Министерство иностранных дел Китая, посольство Китая в Киеве и Министерство иностранных дел Украины не сразу ответили на запросы о комментариях, отметили в агентстве.

Украина внесла 48 компаний со всего мира, в том числе 14 из Китая, в список "международных спонсоров войны", чья бизнес-деятельность, по ее словам, опосредованно помогает или способствует военным усилиям России.

В рассекреченном отчете от разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны.

Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.

20 октября сообщалось, что Россия массово закупает дроны, стрелковое оружие и товары двойного назначения у китайских компаний.

7 декабря стало известно, что глава Европейского совета Мишель во время саммита ЕС-Китай призвал китайского лидера Си Цзиньпина разобраться с компаниями, причастными к поставкам в Россию товаров двойного назначения.

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