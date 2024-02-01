Китай тисне на Україну через компанії, які внесені до переліку спонсорів війни – Reuters

За даними агентства, Китай не поставив Україні жодних умов або "тимчасових рамок", а просто висловив свою точку зору щодо списку

Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Під час зустрічі посла Китаю із високопоставленими українськими урядовцями, КНР повідомив Україні, що двостороннім відносинам "може бути завдано шкоди" через внесення Києвом понад десятка китайських компаній до переліку "міжнародних спонсорів війни". Про це повідомили агентству Reuters два високопоставлених українських співрозмовника, обізнаних із цим питанням, які говорили на умовах анонімності.

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"Посол сказав, що все це [ситуація з чорним списком] може мати негативний вплив на наші відносини", – повідомив агентству один зі співрозмовників. Співрозмовник агентства також наголосив, що в результаті Китай не поставив Україні жодних умов або "тимчасових рамок", а просто висловив свою точку зору щодо списку.

Другий співрозмовник припустив, що Пекін може пов'язувати це питання з китайськими закупівлями українського зерна.

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Міністерство закордонних справ Китаю, посольство Китаю в Києві та Міністерство закордонних справ України не відразу відповіли на запити про коментарі, зазначили в агентстві.

Україна внесла 48 компаній з усього світу, серед них 14 з Китаю, до списку "міжнародних спонсорів війни", чия бізнес-діяльність, за її словами, опосередковано допомагає або сприяє військовим зусиллям Росії.

У розсекреченому звіті від розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни.

Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю говорять про те, що позиції Пекіна й Москви з питань війни РФ проти України все більше розходяться, пише ISW.

20 жовтня повідомлялося, що Росія масово закуповує дрони, стрілецьку зброю та товари подвійного призначення у китайських компаній.

7 грудня стало відомо, що голова Європейської ради Мішель під час саміту ЄС-Китай закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна розібратися з компаніями, причетними до постачання в Росію товарів подвійного призначення.

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