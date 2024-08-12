Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и будет играть роль в продвижении политического урегулирования, отметили в МИД

Флаг Китая (Иллюстративное фото: Clemens Bilan/EPA)

Китай внимательно следит за ситуацией в Курской области и призывает все стороны к деэскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

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В нем отмечается, что Пекин обратил внимание на ситуацию, сложившуюся в Курской области России.

"Позиция Китая в украинском вопросе является последовательной и четкой, призывая все стороны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации", – подчеркнули в МИД.

Речь идет о том, что "зона боевых действий не должна расширяться, не следует допускать эскалацию вооруженного конфликта и не допускать провокаций, ведущих к усилению огня любой стороной".

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса [кризисом в Китае традиционно называют российское вторжение в Украину].

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

Причастность Украины к происходящему в Курской области РФ ни одно ведомство Сил безопасности и обороны не комментирует.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью РФ.

Впоследствии спикер Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

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