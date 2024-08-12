Китай відреагував на події в Курській області закликом до деескалації

Китай і далі підтримуватиме зв'язок з міжнародною спільнотою і відіграватиме роль у просуванні політичного врегулювання, зазначили в МЗС

Прапор Китаю (Ілюстративне фото: Clemens Bilan/EPA)

Китай уважно стежить за ситуацією в Курській області Росії й закликає всі сторони до деескалації конфлікту. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю.

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У ній зазначається, що Пекін звернув увагу на ситуацію, що склалася у Курській області Росії.

"Позиція Китаю в українському питанні є послідовною та чіткою, закликаючи всі сторони дотримуватись трьох принципів деескалації ситуації", – наголосили в МЗС.

Йдеться про те, що "зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною".

У зовнішньополітичному відомстві додали, що Китай і далі підтримуватиме зв'язок з міжнародною спільнотою і відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи [кризою у Китаї традиційно називають російське вторгнення в Україну].

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

Причетність України до подій у Курській області РФ жодне відомство Сил безпеки й оборони не коментує.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю РФ.

Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

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