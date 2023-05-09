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Клеверли о наступлении ВСУ: Не стоит рассчитывать на простой, быстрый и решительный успех

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 19:38
Клеверли о наступлении ВСУ: Не стоит рассчитывать на простой, быстрый и решительный успех - Фото
Джеймс Клеверли и Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видео)

Предстоящее наступление ВСУ может оказаться не такой "по-голливудски простой, быстрой и решающей" очисткой от оккупантов территории Украины, как представляется по завышенным ожиданиям. Об этом сказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает The Guardian.

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В выступлении в вашингтонском центре стратегических исследований Atlantic Council Клеверли отметил, что ожидания от предстоящего наступления ВСУ выглядят завышенными, и в реальности все может быть совсем не "по-голливудски", – то есть, не просто, быстро и безоговорочно успешно. 

"Они (ВСУ. – Ред.) продемонстрировали себя очень, очень эффективными защитниками своей страны, но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может не произойти", — сказал Клеверли.

"Я надеюсь и ожидаю, что у них все получится, потому что всякий раз, когда я видел украинцев, они превосходили все ожидания. Но мы должны быть реалистами. Это реальный мир, а не голливудский фильм", — сказал он.

Клеверли призвал Запад продолжать военную поддержку Украины независимо от того, как будет развиваться наступление, так как "ставки неимоверно высоки".   

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Сергій Бережний
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Великобритания Atlantic Council наступление ВСУ джеймс клеверли
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