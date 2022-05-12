Кличко заявил, что возвращаться в Киев можно на свой риск. Мэр обеспокоен ядерным оружием
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возвращаться в Киев можно на свой риск. Он также обеспокоен российским ядерным оружием. Об этом он заявил CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кличко сказал, что обеспокоен возможностью применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия против Киева.
По его словам, Киев, несомненно, остается главной целью РФ, и российские атаки могут произойти "в любую секунду".
"Безопасность сейчас является главным приоритетом… Да, конечно, мы переживаем и надеемся, что наши воины защитят нас, но риск все равно есть. И без наших партнеров, без США и европейских стран, мы не выживем", – сказал он.
Кличко также предостерег киевлян, которые возвращаются в столицу.
"Как мэр Киева всем говорю: извините, это ваш личный риск... Пока идет война в Украине, мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", – сказал он.
- Ранее Кличко анонсировал появление в Киеве новых западных средств ПВО "натовского стандарта" и заявил, что в столицу можно постепенно возвращаться после 9 мая.
- В НАТО не видят подготовки России к ядерному удару. Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что ядерного удара по Киеву не будет, как аргумент он привел возвращение в столицу посольства США.
Читайте также: Зеленский намекнул, что нужно ставить вопрос о наличии ядерного оружия у России
Комментарии