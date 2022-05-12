Кличко заявил, что возвращаться в Киев можно на свой риск. Мэр обеспокоен ядерным оружием

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возвращаться в Киев можно на свой риск. Он также обеспокоен российским ядерным оружием. Об этом он заявил CNN.

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Кличко сказал, что обеспокоен возможностью применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия против Киева.

По его словам, Киев, несомненно, остается главной целью РФ, и российские атаки могут произойти "в любую секунду".

"Безопасность сейчас является главным приоритетом… Да, конечно, мы переживаем и надеемся, что наши воины защитят нас, но риск все равно есть. И без наших партнеров, без США и европейских стран, мы не выживем", – сказал он.

Кличко также предостерег киевлян, которые возвращаются в столицу.

"Как мэр Киева всем говорю: извините, это ваш личный риск... Пока идет война в Украине, мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", – сказал он.

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Марк Сировой

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