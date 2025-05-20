Климкин объяснил, что стало результатом телефонного разговора Трампа с Путиным

Климкин считает, что во время разговора Путину частично удалось "продвинуть свою идею о навязывании повестки дня"

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Результатом телефонного разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая стала договоренность о формировании переговорной повестки дня, заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

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"То есть, что туда войдет, в каком смысле, в каких формулировках. Будут ли определены какие-то сроки, как говорить по отдельным вопросам этой повестки дня, будут ли созданы отдельные группы или отдельные контакты", — рассказал дипломат.

По его словам, помимо официальных контактов будет создано "море неофициальных". Иначе какие-либо переговоры не работают, уточнил Климкин.

"То есть этот звонок после Стамбула дал толчок созданию переговорной повестки дня, которая может рухнуть, может взорваться, может испытать коллапс, может остановиться, может кто-то психануть и точно психанет, поскольку без этого никак", – добавил экс-глава МИД.

По его мнению, это уже будет разговор вокруг определенного перечня вопросов с определенным пониманием.

Климкин считает, что во время разговора Путину частично удалось "продвинуть свою идею о навязывании повестки дня".

"Это не значит, что навязывание решений, вот это очень важно понимать, но переговорную повестку дня, вокруг чего будем разговаривать", — уточнил он.

19 мая Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с диктатором РФ Путиным.

После этого американский президент проинформировал Зеленского и европейских партнеров Украины о результатах переговоров.