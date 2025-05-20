Клімкін пояснив, що стало результатом телефонної розмови Трампа з Путіним

Клімкін вважає, що під час розмови Путіну частково вдалося "просунути свою ідею щодо нав'язування порядку денного"

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Результатом телефонної розмови президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня стала домовленість про формування переговорного порядку денного, заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

"Тобто, що туди ввійде, в якому сенсі, в яких формулюваннях. Чи будуть визначені якісь терміни, як говорити по окремих питаннях цього порядку денного, чи будуть створені окремі групи, чи окремі контакти", – розповів дипломат.

За його словами, крім офіційних контактів буде створено "море неофіційних". Інакше будь-які переговори не працюють, уточнив Клімкін.

"Тобто цей дзвінок після Стамбула дав поштовх створенню переговорного порядку денного, який може завалитися, може вибухнути, може сколапсувати, може зупинитися, може хтось псіханути і точно псіхане, оскільки без цього ніяк", – додав ексглава МЗС.

На його думку, це вже буде розмова навколо певного переліку питань з певним розумінням.

Клімкін вважає, що під час розмови Путіну частково вдалося "просунути свою ідею щодо нав'язування порядку денного".

"Це не значить, що нав'язування рішень, от це дуже важливо розуміти, але переговорного порядку денного, навколо чого будемо розмовляти", – уточнив він.

19 травня Трамп провів двогодинну телефонну розмову з диктатором РФ Путіним.

Після цього американський президент поінформував Зеленського та європейських партнерів України про результати переговорів.