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Климкин: Вывод Израиля — такая модель безопасности не для Украины. Надо говорить это НАТО

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 13:51
Климкин: Вывод Израиля — такая модель безопасности не для Украины. Надо говорить это НАТО - Фото
Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что "израильская" модель безопасности не подходит для Украины. Об этом он написал в Facebook, комментируя атаку террористов ХАМАС на Израиль.

По его словам, один вывод из происходящего в Израиле очевиден — "израильская" модель безопасности не подходит Украине в противостоянии с Россией. 

"И мы должны жестко и креативно использовать этот аргумент с нашими союзниками из НАТО, прежде всего с американцами. Конечно, анализ того, что произошло, почему не сработали огромные инвестиции в безопасность в Израиле, еще впереди", — заявил Климкин.

Он отметил, что Украина должна проанализировать, как и почему не сработали израильские системы безопасности, так как у Израиля есть чему поучиться. 

"Но брать за основу их модель безопасности для нас значит постоянно находиться в состоянии опасности. Потому никаких альтернатив НАТО в сегодняшней реальности нет", — резюмировал дипломат.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за атаками террористов ХАМАС на Израиль стоит Россия.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
  • Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
  • ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАС в секторе Газа.

Читайте также: Нетаньяху: Израиль вступает в долгую и сложную войну. Мы будем наступать без передышек

Дмитрий Гриниченко
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