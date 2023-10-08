Климкин: Вывод Израиля — такая модель безопасности не для Украины. Надо говорить это НАТО

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что "израильская" модель безопасности не подходит для Украины. Об этом он написал в Facebook, комментируя атаку террористов ХАМАС на Израиль.

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По его словам, один вывод из происходящего в Израиле очевиден — "израильская" модель безопасности не подходит Украине в противостоянии с Россией.

"И мы должны жестко и креативно использовать этот аргумент с нашими союзниками из НАТО, прежде всего с американцами. Конечно, анализ того, что произошло, почему не сработали огромные инвестиции в безопасность в Израиле, еще впереди", — заявил Климкин.

Он отметил, что Украина должна проанализировать, как и почему не сработали израильские системы безопасности, так как у Израиля есть чему поучиться.

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