Климкин: Вывод Израиля — такая модель безопасности не для Украины. Надо говорить это НАТО
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что "израильская" модель безопасности не подходит для Украины. Об этом он написал в Facebook, комментируя атаку террористов ХАМАС на Израиль.
По его словам, один вывод из происходящего в Израиле очевиден — "израильская" модель безопасности не подходит Украине в противостоянии с Россией.
"И мы должны жестко и креативно использовать этот аргумент с нашими союзниками из НАТО, прежде всего с американцами. Конечно, анализ того, что произошло, почему не сработали огромные инвестиции в безопасность в Израиле, еще впереди", — заявил Климкин.
Он отметил, что Украина должна проанализировать, как и почему не сработали израильские системы безопасности, так как у Израиля есть чему поучиться.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за атаками террористов ХАМАС на Израиль стоит Россия.
- 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
- Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
- Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
- ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАС в секторе Газа.
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