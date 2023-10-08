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Клімкін: Висновок Ізраїлю — така модель безпеки не для України. Треба жорстко говорити про це НАТО

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 13:51
Клімкін: Висновок Ізраїлю — така модель безпеки не для України. Треба жорстко говорити про це НАТО - Фото
Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що "ізраїльська" модель безпеки не підходить для України. Про це він написав у Facebook, коментуючи атаку терористів ХАМАС на Ізраїль.

За його словами, один висновок з того, що відбувається в Ізраїлі, очевидний — "ізраїльська" модель безпеки не підходить Україні в протистоянні з Росією.

"І ми повинні жорстко і креативно використовувати цей аргумент із нашими союзниками з НАТО, перш за все з американцями. Звичайно, аналіз того, що сталося, чому не спрацювали шалені інвестиції в безпеку в Ізраїлі, ще попереду", – заявив Клімкін.

Він зазначив, що Україна має проаналізувати, як і чому не спрацювали ізраїльські системи безпеки, оскільки в Ізраїля є чого повчитися.

"Але брати за основу їхню модель безпеки для нас означає постійно перебувати у стані небезпеки. Тому жодних альтернатив НАТО в сьогоднішній реальності немає", – резюмував дипломат.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за атаками терористів ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія.

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • Прем'єр Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Гази.
  • ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили буцімто розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Гази.

Читайте також: Нетаньягу: Ізраїль вступає в довгу і складну війну. Ми наступатимемо без перепочинків

Дмитро Гриниченко
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Павло КлімкінвійнаІзраїльвійськова допомогасектор ГазаХАМАС
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