Клімкін: Висновок Ізраїлю — така модель безпеки не для України. Треба жорстко говорити про це НАТО
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що "ізраїльська" модель безпеки не підходить для України. Про це він написав у Facebook, коментуючи атаку терористів ХАМАС на Ізраїль.
За його словами, один висновок з того, що відбувається в Ізраїлі, очевидний — "ізраїльська" модель безпеки не підходить Україні в протистоянні з Росією.
"І ми повинні жорстко і креативно використовувати цей аргумент із нашими союзниками з НАТО, перш за все з американцями. Звичайно, аналіз того, що сталося, чому не спрацювали шалені інвестиції в безпеку в Ізраїлі, ще попереду", – заявив Клімкін.
Він зазначив, що Україна має проаналізувати, як і чому не спрацювали ізраїльські системи безпеки, оскільки в Ізраїля є чого повчитися.
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за атаками терористів ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія.
- 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
- Прем'єр Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Гази.
- ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили буцімто розбомбили будівлю лідера ХАМАС у секторі Гази.
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