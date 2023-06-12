Коалиция F-16. Хотим начать тренировать пилотов этим летом – министр обороны Нидерландов

Украинские пилоты могут начать подготовку по управлению истребителями F-16 уже этим летом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен.

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"[Начать обучение] этим летом является нашей амбицией. И мы увидим, реалистично ли это", – сказала она.

Оллонгрен отметила, что целью является полный запуск программы обучения в течение шести месяцев. Дания, имеющая авиасимуляторы, является возможным местом проведения учебной программы.

Она отметила, что окончательное решение о запросе Украины на поставку десятков F-16 еще не принято. Программа обучения, поддержанная США, будет включать участие Бельгии и Люксембурга, а Франция и Великобритания предложили свою помощь.

Оллонгрен сказала, что принятие на вооружение F-16 "не повлияет на войну в краткосрочной перспективе", но приведет Украину в большее соответствие с военным потенциалом НАТО, что "важно для будущего".

"Это очень сильная система вооружений. Это очень мощный потенциал. Но она не будет доступна в ближайшее время, и президент Зеленский, конечно, это знает", – отметила она.

Оллонгрен не уточнила первоначальный объем программы обучения.

Два анонимных источника сообщили Reuters, что обучение начнется с двумя группами из 12 украинских пилотов, уже имеющих опыт управления советскими истребителями МиГ.

Анонимный представитель США сообщил, что для обучения опытного украинского пилота основным навыкам управления F-16 может понадобиться всего четыре месяца.

Чтобы стать пилотом истребителя в Нидерландах, нужно учиться примерно 2,5 года.

Нидерланды и Дания возглавляют международную коалицию по подготовке пилотов и персонала для обслуживания самолетов и поставок F-16 Украине.

Ранее Нидерланды заявляли, что намерены начать обучение украинских пилотов "как можно скорее", однако не уточняли, когда именно такое обучение может начаться.

12 мая 2023 года министр обороны Украины Резников сообщил, что ключевой темой следующего заседания союзников Украины в формате "Рамштайн" станет западная авиация.

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