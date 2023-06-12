Коалиция F-16. Хотим начать тренировать пилотов этим летом – министр обороны Нидерландов
Украинские пилоты могут начать подготовку по управлению истребителями F-16 уже этим летом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен.
"[Начать обучение] этим летом является нашей амбицией. И мы увидим, реалистично ли это", – сказала она.
Оллонгрен отметила, что целью является полный запуск программы обучения в течение шести месяцев. Дания, имеющая авиасимуляторы, является возможным местом проведения учебной программы.
Она отметила, что окончательное решение о запросе Украины на поставку десятков F-16 еще не принято. Программа обучения, поддержанная США, будет включать участие Бельгии и Люксембурга, а Франция и Великобритания предложили свою помощь.
Оллонгрен сказала, что принятие на вооружение F-16 "не повлияет на войну в краткосрочной перспективе", но приведет Украину в большее соответствие с военным потенциалом НАТО, что "важно для будущего".
"Это очень сильная система вооружений. Это очень мощный потенциал. Но она не будет доступна в ближайшее время, и президент Зеленский, конечно, это знает", – отметила она.
Оллонгрен не уточнила первоначальный объем программы обучения.
Два анонимных источника сообщили Reuters, что обучение начнется с двумя группами из 12 украинских пилотов, уже имеющих опыт управления советскими истребителями МиГ.
Анонимный представитель США сообщил, что для обучения опытного украинского пилота основным навыкам управления F-16 может понадобиться всего четыре месяца.
Чтобы стать пилотом истребителя в Нидерландах, нужно учиться примерно 2,5 года.
Нидерланды и Дания возглавляют международную коалицию по подготовке пилотов и персонала для обслуживания самолетов и поставок F-16 Украине.
Ранее Нидерланды заявляли, что намерены начать обучение украинских пилотов "как можно скорее", однако не уточняли, когда именно такое обучение может начаться.
- 12 мая 2023 года министр обороны Украины Резников сообщил, что ключевой темой следующего заседания союзников Украины в формате "Рамштайн" станет западная авиация.
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