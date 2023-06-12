Коаліція F-16. Хочемо почати тренувати пілотів цього літа – міністр оборони Нідерландів
Українські пілоти можуть розпочати підготовку з керування винищувачами F-16 вже цього літа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерку оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен.
"[Розпочати навчання] цього літа є нашою амбіцією. І ми побачимо, чи це реалістично", – сказала вона.
Оллонгрен зазначила, що метою є повний запуск програми навчання впродовж шести місяців. Данія, у якої є авіасимулятори, є можливим місцем проведення навчальної програми.
Вона зауважила, що остаточне рішення щодо запиту України на постачання десятків F-16 ще не прийнято. Програма навчання, підтримана США, включатиме участь Бельгії та Люксембурга, а Франція та Велика Британія запропонували свою допомогу.
Оллонгрен сказала, що прийняття на озброєння F-16 "не вплине на війну в короткостроковій перспективі", але приведе Україну у більшу відповідність до військового потенціалу НАТО, що є "важливим для майбутнього".
"Це дуже сильна система озброєнь. Це дуже потужний потенціал. Але вона не буде доступна найближчим часом, і президент Зеленський, звичайно, це знає", – зазначила вона.
Оллонгрен не уточнила початковий обсяг програми навчання.
Два анонімних джерела повідомили Reuters, що навчання розпочнеться з двома групами з 12 українських пілотів, котрі вже мають досвід керування радянськими винищувачами МіГ.
Анонімний представник США повідомив виданню, що для навчання досвідченого українського пілота основних навичок керування F-16 може знадобитися всього чотири місяці.
Щоб стати пілотом винищувача у Нідерландах, потрібно навчатися приблизно 2,5 року.
Зазначається, що Нідерланди та Данія очолюють міжнародну коаліцію з підготовки пілотів та персоналу для обслуговування літаків та постачання F-16 Україні.
Раніше Нідерланди заявляли, що мають намір розпочати навчання українських пілотів "якомога швидше", проте не уточнювали, коли саме таке навчання може розпочатись.
- 12 травня 2023 року міністр оборони України Резніков повідомив, що ключовою темою наступного засідання союзників України у форматі "Рамштайн" стане західна авіація.
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