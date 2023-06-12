Коаліція F-16. Хочемо почати тренувати пілотів цього літа – міністр оборони Нідерландів

Українські пілоти можуть розпочати підготовку з керування винищувачами F-16 вже цього літа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерку оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен.

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"[Розпочати навчання] цього літа є нашою амбіцією. І ми побачимо, чи це реалістично", – сказала вона.

Оллонгрен зазначила, що метою є повний запуск програми навчання впродовж шести місяців. Данія, у якої є авіасимулятори, є можливим місцем проведення навчальної програми.

Вона зауважила, що остаточне рішення щодо запиту України на постачання десятків F-16 ще не прийнято. Програма навчання, підтримана США, включатиме участь Бельгії та Люксембурга, а Франція та Велика Британія запропонували свою допомогу.

Оллонгрен сказала, що прийняття на озброєння F-16 "не вплине на війну в короткостроковій перспективі", але приведе Україну у більшу відповідність до військового потенціалу НАТО, що є "важливим для майбутнього".

"Це дуже сильна система озброєнь. Це дуже потужний потенціал. Але вона не буде доступна найближчим часом, і президент Зеленський, звичайно, це знає", – зазначила вона.

Оллонгрен не уточнила початковий обсяг програми навчання.

Два анонімних джерела повідомили Reuters, що навчання розпочнеться з двома групами з 12 українських пілотів, котрі вже мають досвід керування радянськими винищувачами МіГ.

Анонімний представник США повідомив виданню, що для навчання досвідченого українського пілота основних навичок керування F-16 може знадобитися всього чотири місяці.

Щоб стати пілотом винищувача у Нідерландах, потрібно навчатися приблизно 2,5 року.

Зазначається, що Нідерланди та Данія очолюють міжнародну коаліцію з підготовки пілотів та персоналу для обслуговування літаків та постачання F-16 Україні.

Раніше Нідерланди заявляли, що мають намір розпочати навчання українських пілотів "якомога швидше", проте не уточнювали, коли саме таке навчання може розпочатись.

12 травня 2023 року міністр оборони України Резніков повідомив, що ключовою темою наступного засідання союзників України у форматі "Рамштайн" стане західна авіація.

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