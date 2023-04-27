Конкурента Лукашенко на выборах избили в тюрьме, у него пневмоторакс – Рабочы рух

Бывшего претендента на пост президента Беларуси, конкурента диктатора Александра Лукашенко, политзаключенного Виктора Бабарико избили в тюрьме, политик попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал объединения беларуских рабочих Рабочы рух со ссылкой на источники.

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Как сообщается, Бабарико доставили в хирургическое отделение Новополоцкой центральной городской больницы.

По данным источников, политзаключенного избили в Новополоцкой исправительной колонии №1 ночью 25 апреля.

Состояние Бабарико определяют как средней степени тяжести, известно, что у него пневмоторакс (накопление воздуха между грудной стенкой и легким).

По информации источника, политзаключенного избили так сильно, что врачи не узнали его, пока не прочитали фамилию в документах.

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская потребовала показать, в каком состоянии находится Бабарико, и допустить к нему адвоката и родственников.

"Сегодня ночью появилась информация о том, что Виктор Бабарико попал в больницу со следами избиений. Мы требуем публично продемонстрировать, в каком он состоянии. Мы требуем допуска адвокатов и родственников к нему. Любые другие действия будут трактоваться как умышленное причинение вреда жизни и здоровью", – заявила Тихановская.

Наталія Медведєва

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