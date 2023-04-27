Конкурента Лукашенко на выборах избили в тюрьме, у него пневмоторакс – Рабочы рух
Бывшего претендента на пост президента Беларуси, конкурента диктатора Александра Лукашенко, политзаключенного Виктора Бабарико избили в тюрьме, политик попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал объединения беларуских рабочих Рабочы рух со ссылкой на источники.
Как сообщается, Бабарико доставили в хирургическое отделение Новополоцкой центральной городской больницы.
По данным источников, политзаключенного избили в Новополоцкой исправительной колонии №1 ночью 25 апреля.
Состояние Бабарико определяют как средней степени тяжести, известно, что у него пневмоторакс (накопление воздуха между грудной стенкой и легким).
По информации источника, политзаключенного избили так сильно, что врачи не узнали его, пока не прочитали фамилию в документах.
Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская потребовала показать, в каком состоянии находится Бабарико, и допустить к нему адвоката и родственников.
"Сегодня ночью появилась информация о том, что Виктор Бабарико попал в больницу со следами избиений. Мы требуем публично продемонстрировать, в каком он состоянии. Мы требуем допуска адвокатов и родственников к нему. Любые другие действия будут трактоваться как умышленное причинение вреда жизни и здоровью", – заявила Тихановская.
- В июне 2020-го против Бабарико открыли дело за неуплату налогов и легализацию незаконно полученных доходов. Оппозиционера арестовали. Накануне он собрал необходимые 100 000 подписей для выдвижения кандидатом в президенты. У Лукашенко заявили, что за Бабарико "стоят кукловоды из Газпрома". В стране прошли акции протеста, было более 250 задержанных.
- 14 июля ЦИК Беларуси отказался регистрировать Бабарико кандидатом в президенты. 8 августа в Беларуси прошли выборы президента: подконтрольный режиму ЦИК объявил победителем Лукашенко – в стране начались протесты, которые повлекли за собой волну репрессий со стороны режима.
- 6 июля 2021 года подконтрольный диктатору Лукашенко суд приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы.
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