Конституционный суд рассмотрит сегодня закон о языке – повестка заседаний

В повестке КСУ на сегодня – закон об украинском языке как государственном, толкование "достойных условий жизни" и конституционность спецконфискации

Сегодня, 3 ноября, Конституционный суд продолжит рассмотрение конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного. Повестка КСУ опубликована на официальном сайте.

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Конституционное представление о проверке языкового закона в КСУ направил в апреле 2019 года 51 нардеп, преимущественно из фракции Оппозиционный блок. Депутаты просили КСУ признать закон о языке неконституционным.

Второй вопрос в повестке КСУ на сегодня – представление 142 нардепов фракции Слуга народа об официальном толковании положения преамбулы Конституции о достойных условиях жизни: какие условия жизни следует считать достойными и каковы их показатели.

Третий пункт повестки – вопрос об открытии производства по конституционному представлению 47 нардепов, преимущественно из фракции ОПЗЖ, о признании неконституционными положений Уголовного кодекса о спецконфискации.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.

2 ноября президент призвал судей КСУ добровольно подать в отставку.

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Денис Юдин

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