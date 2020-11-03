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Конституционный суд рассмотрит сегодня закон о языке – повестка заседаний

03.11.2020, 07:38
Конституционный суд рассмотрит сегодня закон о языке – повестка заседаний - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: LIGA.net)

В повестке КСУ на сегодня – закон об украинском языке как государственном, толкование "достойных условий жизни" и конституционность спецконфискации

Сегодня, 3 ноября, Конституционный суд продолжит рассмотрение конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного. Повестка КСУ опубликована на официальном сайте.

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Конституционное представление о проверке языкового закона в КСУ направил в апреле 2019 года 51 нардеп, преимущественно из фракции Оппозиционный блок. Депутаты просили КСУ признать закон о языке неконституционным.

Второй вопрос в повестке КСУ на сегодня – представление 142 нардепов фракции Слуга народа об официальном толковании положения преамбулы Конституции о достойных условиях жизни: какие условия жизни следует считать достойными и каковы их показатели.

Третий пункт повестки – вопрос об открытии производства по конституционному представлению 47 нардепов, преимущественно из фракции ОПЗЖ, о признании неконституционными положений Уголовного кодекса о спецконфискации.

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Денис Юдин
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