Контрнаступление ВСУ. Россию лишают автотехники, артиллерии, танков и другой брони: потери

На 12 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 52 950 военнослужащих. За вчера ВСУ уничтожили 16 единиц автотехники и автоцистерн, 23 бронемашины и 14 танков, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 12 сентября:

личного состава — около 52 950 человек (+300 за прошедшие сутки);

танков — 2168 единиц (+14);

боевых бронированных машин — 4640 (+23);

артиллерийских систем — 1269 (+6);

РСЗО — 311 (-);

средств ПВО — 162 (-);

самолетов — 243 (+1);

вертолетов — 213 (-);

автотехники и автоцистерн — 3463 (+16);

кораблей/катеров — 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 903 (+1);

спецтехники — ​​117 (-);

крылатых ракет — 216 (-).

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Наибольшие потери противник понес за прошлые сутки на Криворожском и Донецком направлениях, уточнили в Генштабе.

В сводку по какой-то причине не вошло то, что вечером 11 сентября россияне выпустили 12 ракет по Украине – и девять из них сбила ПВО.

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Євген Пилипенко

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