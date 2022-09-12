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Контрнаступление ВСУ. Россию лишают автотехники, артиллерии, танков и другой брони: потери

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 09:53
Контрнаступление ВСУ. Россию лишают автотехники, артиллерии, танков и другой брони: потери - Фото
Покинута російська техніка (фото - Генштаб ЗСУ)

На 12 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 52 950 военнослужащих. За вчера ВСУ уничтожили 16 единиц автотехники и автоцистерн, 23 бронемашины и 14 танков, пишет Генштаб.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 12 сентября:

личного состава — около 52 950 человек (+300 за прошедшие сутки);
танков — 2168 единиц (+14);
боевых бронированных машин — 4640 (+23);
артиллерийских систем — 1269 (+6);
РСЗО — 311 (-);
средств ПВО — 162 (-);
самолетов — 243 (+1);
вертолетов — 213 (-);
автотехники и автоцистерн — 3463 (+16);
кораблей/катеров — 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 903 (+1);
спецтехники — ​​117 (-);
крылатых ракет — 216 (-).

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Наибольшие потери противник понес за прошлые сутки на Криворожском и Донецком направлениях, уточнили в Генштабе.

В сводку по какой-то причине не вошло то, что вечером 11 сентября россияне выпустили 12 ракет по Украине – и девять из них сбила ПВО.

Смотрите видео: "Какие-то другие причины". Генштаб и Минобороны прокомментировали рост потерь РФ на фронте

Євген Пилипенко
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война потери сводка генштаб 12 сентября
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