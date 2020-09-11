Кравчук о "Минске": Главное – не подписывать документы, которые могут навредить Украине

Первый президент считает, что для достижения мира можно общаться с представителями боевиков, у которых "руки не в крови"

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что для достижения мира на Донбассе можно общаться с боевиками, у которых "руки не в крови". Об этом Кравчук сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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Он отметил, что понимает людей, которые заявляют, что недопустимо общаться с боевиками. При этом глава украинской делегации в ТКГ рассказал, что собрал все документы, которые были подписаны во время президентства Петра Порошенко.

По его словам, на всех документах за подписями ОБСЕ, Украины, России стоят две подписи – Захарченко и Плотницкого.

"Я задаю вопрос – с ними общались в Минске или подписи с Луны упали? С ними общались, и они не были признанными руководителями этих областей – они боевики, главари боевиков. Теперь нам говорят - нет, ни в коем случае общение невозможно", – сказал Кравчук.

Первый президент подчеркнул, что главное – не подписывать документы, которые могут навредить Украине.

"Моя позиция состоит в том: мы можем общаться с людьми, у которых руки не в крови, это понятно; но главное – не подписывать документов, которые могут навредить Украине. Если мы такую формулу возьмем за основу, то это означает, что без общения невозможно решать какие бы то ни было вопросы движения вперед к миру, но документы не подписывать, потому что они могут нанести вред государству", – отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук считает, что если отказаться искать решения путем переговоров, то останется только силовой путь посредством применения оружия.

"Я считаю, что Украина на такой путь идти не может, потому что этот путь очень сложный и не приведет к успеху", – резюмировал первый президент.

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Наталия Медведева

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