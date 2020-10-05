Кравчук озвучил главные критерии к кандидатам на место Фокина в ТКГ

"Чтобы это не был человек, который импровизирует", – говорит глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук о кандидатуре своего возможного зама

Новый замглавы украинской делегации Трехсторонней контактной группы должен хорошо знать Донбасс, поэтому при выборе его кандидатуры будут обращать внимание на политическую позицию, профессионализм и опыт. Об этом сегодня в эфире Украина 24 заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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"Чтобы это не был человек, который импровизирует, чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками. Потому, что сейчас все воспринимается очень остро в стране, ведь смерть – это самое страшное, что можно представить", – отметил Кравчук.

Кравчук подчеркнул, что при выборе кандидатуры "будут смотреть со всех сторон".

По его словам, совсем необязательно, чтобы новый замглавы был именно родом с Донбасса, поскольку есть люди, которые там не родились, но "проработали всю жизнь и хорошо знают Донбасс".

При этом Кравчук не назвал фамилии кандидатов.

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Арина Толина

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