Кравчук озвучил главные критерии к кандидатам на место Фокина в ТКГ
"Чтобы это не был человек, который импровизирует", – говорит глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук о кандидатуре своего возможного зама
Новый замглавы украинской делегации Трехсторонней контактной группы должен хорошо знать Донбасс, поэтому при выборе его кандидатуры будут обращать внимание на политическую позицию, профессионализм и опыт. Об этом сегодня в эфире Украина 24 заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
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"Чтобы это не был человек, который импровизирует, чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками. Потому, что сейчас все воспринимается очень остро в стране, ведь смерть – это самое страшное, что можно представить", – отметил Кравчук.
Кравчук подчеркнул, что при выборе кандидатуры "будут смотреть со всех сторон".
По его словам, совсем необязательно, чтобы новый замглавы был именно родом с Донбасса, поскольку есть люди, которые там не родились, но "проработали всю жизнь и хорошо знают Донбасс".
При этом Кравчук не назвал фамилии кандидатов.
- 30 августа 2020-го Фокин заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для ОРДЛО и проведение там выборов якобы смягчат позицию РФ и, возможно, она откажется от требований изменить украинскую Конституцию. После этого на него обрушился шквал критики – высказывание назвали "нелепыми политическими спекуляциями" и "личным мнением". Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".
- 29 сентября в Раде он заявил, что "не видит ни одного подтверждения" войны между РФ и Украиной на Донбассе. Комитет Рады принял решение инициировать обращение к президенту о недопустимости госизмены и необходимости исключения Фокина из делегации в ТКГ.
- В Офисе президента заявили, что неприятно поражены словами Фокина, и назвали их неприемлемыми.
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