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Кременчугский НПЗ был атакован дронами Shahed-136. Начался пожар — завод остановлен

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 07:57
Кременчугский НПЗ был атакован дронами Shahed-136. Начался пожар — завод остановлен - Фото
Кременчугский НПЗ (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в ночь на 20 сентября. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, ночью регион неоднократно подвергался атакам врага, противовоздушная оборона работала по российским беспилотникам.
В Кременчуге зафиксировано попадание в НПЗ, начался пожар.
На месте прилета работают все службы, работа завода временно остановлена. 
Пострадавших нет. 
Ранее стало известно, что захватчики выпустили по Украине 24 дрона, 17 из которых сбила ПВО. 

Читайте также: РФ атаковала Украину 30 Shahed-136 и ракетой "Искандер-М". Прилеты во Львове и Кривом Роге

Дмитрий Гриниченко
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