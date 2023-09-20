Кременчугский НПЗ был атакован дронами Shahed-136. Начался пожар — завод остановлен
20.09.2023, 07:57
Кременчугский НПЗ (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в ночь на 20 сентября. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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По его словам, ночью регион неоднократно подвергался атакам врага, противовоздушная оборона работала по российским беспилотникам.
В Кременчуге зафиксировано попадание в НПЗ, начался пожар.
На месте прилета работают все службы, работа завода временно остановлена.
Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что захватчики выпустили по Украине 24 дрона, 17 из которых сбила ПВО.
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