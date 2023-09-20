Новини | Кременчуцький НПЗ атакували дрони Shahed-136. Почалася пожежа — завод зупинено
20.09.2023, 07:57
Кременчуцький НПЗ (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Кременчуцький нафтопереробний завод у ніч проти 20 вересня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
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За його словами, вночі регіон неодноразово зазнавав атак ворога, протиповітряна оборона працювала по російських безпілотниках.
У Кременчуці зафіксовано потрапляння до НПЗ, почалася пожежа.
На місці прильоту працюють усі служби, роботу заводу тимчасово зупинено.
Постраждалих немає.
Раніше стало відомо, що загарбники випустили по Україні 24 дрони, 17 з яких збила ППО.
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- 8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліцейський, ще десятки людей постраждали.
- Протягом трьох годин у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.
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