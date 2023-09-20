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Новини | Кременчуцький НПЗ атакували дрони Shahed-136. Почалася пожежа — завод зупинено

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 07:57
Кременчуцький НПЗ атакували дрони Shahed-136. Почалася пожежа — завод зупинено - Фото
Кременчуцький НПЗ (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Кременчуцький нафтопереробний завод у ніч проти 20 вересня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, вночі регіон неодноразово зазнавав атак ворога, протиповітряна оборона працювала по російських безпілотниках.
У Кременчуці зафіксовано потрапляння до НПЗ, почалася пожежа.
На місці прильоту працюють усі служби, роботу заводу тимчасово зупинено.
Постраждалих немає.
Раніше стало відомо, що загарбники випустили по Україні 24 дрони, 17 з яких збила ППО.

Читайте також: РФ атакувала Україну 30 Shahed-136 та ракетою "Іскандер-М". Прильоти у Львові та Кривому Розі

Дмитро Гриниченко
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